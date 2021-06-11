Hasarı ödedi ama kurtulamadı

Lefkoşa’da 50 bin sterlinlik aracıyla aşırı süratli şekilde seyrederken kaza yapan ve Bolu Yolu Sokak’ı savaş alanına çeviren Afrikalı öğrenci, 85 bin TL hasarı tazmin etti, arabanın sahibi olan arkadaşı ise şikayetçi olmadı. Ancak mahkeme, zanlının hasarları giderdiği parayla ilgili kara para soruşturması başlattı

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Quadri Ayinde Saliu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Saat 03:20 sıralarında Lefkoşa’da Afrika uyruklu 26 yaşındaki Quadri Ayinde Salıu, Küçük Kaymaklı’da Bolu Yolu sokak üzerinde yönetimindeki SR 911 plakalı 50 bin sterlin değerinde Mercedes marka lüks salon araçla aşırı süratli şekilde seyrederken, Ruso Stadyumu yakınlarında yoldan çıkmış önce bordür taşlarına çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip kaldırımda bulunan elektrik direğine çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile parçalanan ahşap elektrik direği etrafa savrulduğu sırada cadde üzerinde bulunan Zühal Kabaali’ye ait Arbek Soğutma isimli işyerinin duvarı üzerinde bulunan projektör aydınlatma lambasına, yine duvar üzerine sabitlenmiş dört metre uzunluğundaki iki adet aleminyum gölgeliğe çarparak hasar görmesine neden olmuştu.Yine duramayıp yoluna kontrolsüzce devam eden SR 911 plakalı araç, “Arbek Soğutma” isimli işyerine ait reklam tabelasına, ardından Şenel Karyal’a ait Karyal Börek Evi isimli işyerinin reklam tabelasına ve ahşap merdivene çarpmış ve kontrolsüzce devam ederek iş yerinin beton duvarına çarpıp duvarın yıkılmasına neden olduktan sonra, başka bir ahşap elektrik direğine çarpmıştı.Yine duramayan araç devam ederek bir şahsa ait apartmanın sınırlarını çevreleyen duvara, ağaca, apartmanın avlusu içerisinde bulunan Sertaç Özinal’a ait HC 547 plakalı kamyonet araca vurmuştu. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan HC 547 plakalı kamyonet araç önce apartmanı çevreleyen çevre duvarına daha sonra da çevre duvarının bitiminden sonra devam eden tel örgülere ön kısmı ile çarpmıştı. Sürücü kazadan sonra kaçmış ancak polis tarafından kısa sürede yakalanmıştı.Dünkü mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hikmet Selçuklu, kazadan sonra isim ve adresini vermeden kaza mahallini terk eden zanlının yürütülen tahkikat neticesinde saat 04.30'da tespit edilerek yapılan alkol testinde 50 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini anlattı.Polis, yapılan tahkikat neticesinde zanlının öğrenci ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini ve tutuklanarak merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini belirtti. Polis, işyerlerine toplam 85 bin TL, SR 911 plakalı araca ise 150000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 85 bin TL hasara tazmin ettiğini, arabanın sahibi olan arkadaşının ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, öğrenci statüsündeki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer ayrıca zanlının hasarları giderdiği parayla ilgili kara para soruşturması başlatılmasına emir verdi.