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Takımların tercihi, Eroza Tatil Köyü

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K-PET Süper Lig takımlarından sonra geçtiğimiz hafta başlayan BTM İkinci Liginde mücadele eden takımlar da Eroza Tatil Köyünde maç yemeyi tercih ediyorlar

Takımların tercihi, Eroza Tatil Köyü
Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesi takımları, kamp dönemlerinde, maç öncesi kamplarında,maç öncesi yemeklerinde tercihlerini Eroza Tatil Köyünde kalmaktan yana kullanıyor.
K-PET Süper Lig takımlarından sonra geçtiğimiz hafta başlayan BTM İkinci Liginde mücadele eden takımlar da Eroza Tatil Köyünde maç yemeyi tercih ediyorlar.
BTM İkinci Ligde mücadele eden Gayretköy de Yeşilyurt ile oynadığı ve 7-1 kazandığı Yeşilyurt maçı öncesinde maç yemeğini, Eroza Tatil Köyünde yedi. Yemeğe eski kaleci Emre Sağanak sponsor oldu.
 
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