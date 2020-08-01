banner411
banner69
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
27 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
14 0
 
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
36 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
300 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
123 0
banner460

Cilayi sarardı bozardı

banner476

Cilayi sarardı bozardı
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’ün maçlarını oynadığı Mehmetali Toker Stadı bakımsızlıktan dolayı kurudu.
Kısa süre öncesinde kadar yemyeşil olan Mehmetali Toker Stadının zemini, su sorunundan dolayı sulanamazken, yemyeşil zemin kuruyarak sapsarı hale geldi. Su sorununu aşmak için hazırlanan projenin Spor Dairesinin bilgisine getirildiği Türkmenköy Mehmetali Toker Stadının bu sorunu çözülmezse, statta maç oynanamayacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.