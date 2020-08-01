Cilayi sarardı bozardı

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’ün maçlarını oynadığı Mehmetali Toker Stadı bakımsızlıktan dolayı kurudu.

Kısa süre öncesinde kadar yemyeşil olan Mehmetali Toker Stadının zemini, su sorunundan dolayı sulanamazken, yemyeşil zemin kuruyarak sapsarı hale geldi. Su sorununu aşmak için hazırlanan projenin Spor Dairesinin bilgisine getirildiği Türkmenköy Mehmetali Toker Stadının bu sorunu çözülmezse, statta maç oynanamayacak.

