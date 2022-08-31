Takımlar maçlarla tempo kazanıyor

Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıkları devam ederken, hazırlık ve anı maçlarıyla güçlerini sınıyorlar.
Dün oynanan hazırlık maçlarının sonuçları şöyle:
Düzkaya – Hamitköy: 0 – 4
Mağusa Türk Gücü – ChinaBazaar Gençlik Gücü: 3 – 1
Lapta – Türk Ocağı: 2 – 2
Yenicami – Baf Ülkü Yurdu: 6 – 1
Lefke – Göçmenköy: 4 – 0
Küçük Kaymaklı – Yalova: 3 – 1
Doğan Türk Birliği – Binatlı: 2 – 3
Girne Halk Evi – Çetinkaya: 1 – 1
Mesarya – Larnaka Gençlerbirliği: 0 – 0
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