Osman Solkanat anı kupası Lefke’nin

Niyazi Ergülen
Aksa Süper Ligin batı bölgesi ekibi Lefke’ye önemli hizmetlerde bulunan Osman Solkanat dün oynanan anı maçıyla anıldı.
12. Osman Solkanat anı maçında Lefke ile Göçmenköy Lefke 16 Ağustos Stadı’nda karşı karşıya geldi.
İsmail Ercan’ın yönettiği maça iyi başlayan Lefke, Zekai’nin golüyle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
İkinci devreye de etkili başlayan Lefke Rahmi’nin penaltı golüyle skor 2-0 olurken, yabancı futbolcusu Frenk’in attığı iki golle maç 4-0 tamamlandı.
Karşılaşma sonunda Lefke’ye ve Göçmenköy’e kupları takdim edilirken, hakemlere de plaket verildi.
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