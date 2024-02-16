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Tahsin Özler'e Güney'den milli davet

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Tahsin Özler'e Güney'den milli davet
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Güney Kıbrıs 1. Lig ekibi Omonoia orta saha oyuncusu Tahsin Özler, Kıbrıslı bir Türk oyuncu için tarihi bir ilk olarak Kıbrıs milli U-19 futbol takımına çağrıldı. Rum Basını haberi “Tarihi Çağrı” diye duyurdu.
Omonia U19 Takımı’nda forma giyen, Omonia A Takım kadrosuna da alınan ve kupada ilk kez Omonia A Takım formasını da giyen Tahsin Özler, Omonia ile 2027 yılına kadar da resmi sözleşme imzalamıştı. Tahsin, Omonia’dan Kıbrıs U19 Milli Takımına çağrılan 5 futbolcudan biri oldu. Tahsin, Avrupa U19 Şampiyonası elemeleri için belirlenecek kadroya yönelik 20 – 21 Şubatta yapılacak antrenmanlara katılacak.
 
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