Tahsin Özler'e Güney'den milli davet

Güney Kıbrıs 1. Lig ekibi Omonoia orta saha oyuncusu Tahsin Özler, Kıbrıslı bir Türk oyuncu için tarihi bir ilk olarak Kıbrıs milli U-19 futbol takımına çağrıldı. Rum Basını haberi “Tarihi Çağrı” diye duyurdu.

Omonia U19 Takımı’nda forma giyen, Omonia A Takım kadrosuna da alınan ve kupada ilk kez Omonia A Takım formasını da giyen Tahsin Özler, Omonia ile 2027 yılına kadar da resmi sözleşme imzalamıştı. Tahsin, Omonia’dan Kıbrıs U19 Milli Takımına çağrılan 5 futbolcudan biri oldu. Tahsin, Avrupa U19 Şampiyonası elemeleri için belirlenecek kadroya yönelik 20 – 21 Şubatta yapılacak antrenmanlara katılacak.

