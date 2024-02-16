Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 19 Şubat Pazartesi’ye kadar devam edeceğini belirtti.
Daire’nin 23 Şubat’a kadar olan tahminine göre, 19 Şubat Pazartesi öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.
Kuzey ve batıdan orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.
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