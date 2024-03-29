Tahkim Kurulu, Mertol’un cezasını düşürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak kurula yapılan üç başvuruyu karara bağladı. Bu bağlamda Dumlupınar kaleci antrenörü Hüseyin Mertol’un cezasını düşürürken, Cihangir ile Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi’nin başvurularını reddetti.

1) Kurul, TK-15/2023-2024 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. 10/3/2024 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Tremeşeli H. Dumlupınar T S K. – Yenicami A. K. arasındaki AKSA Süper Lig müsabakasında maçın bitiş düdüğüne müteakip rakip iki takım arasındaki tartışma esnasında Tremeşeli H. Dumlupınar T S K. Kaleci antrenörü maçın hakemine yaptığı fiili müdahale neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Tremeşeli H. Dumlupınar T S K. Kaleci antrenörü Hüseyin Mertkol ‘a KTFF Disiplin Kurulu tarafından 5 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. Tarafımıza sunulan görüntülerde ilgili antrenörünün maçın hakemi tartışma bölgesine gitmeye çalıştığı esnada maçın hakemini elleriyle olay yerine gitmeye çalışırken engel olmaya çalıştığı görülmekle birlikte disiplin talimatı madde 44 altındaki saldırı ve darp fiili olmadığı açıkça görülmektedir bu cihetle yapılan fiili müdahalenin madde 41 altında değerlendirilmesini uygun ve adil bularak disiplin talimatı madde 41 uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasından daha fazla bir cezayı gerektirecek bir kural dışı hareket olmadığı kanaatine vardık, bu cihetle KTFF Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 5 resmi müsabakadan men cezasını 3 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.



2) Kurul, TK 16/2023-2024 sayılı ve 22/3/2024 tarihli başvuruyu incelemiştir. Yapılan başvuruyu değerlendirirken Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci raporlarını keza Disiplin Kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi’nin yazılı savunmasını incelemiştir. Başvuruya konu 117178 lisan numaralı futbolcu Nisanur Çalışkan’nın maç esnasında meydana gelen saha olayları ve kavgada yer aldığı keza rakip takım futbolcusunun başına, sırtına ve yüzüne yumruk ve saçından tutup yere savurmak suretiyle darp ettiği maçın hakemi tarafından tesbit edilmiş ve konu futbolcu ihraç edilmiştir, bu husus aynen maç raporunda yer almaktadır, huzurumuzda bu hususun aksini ısbat niteliğinde herhangi bir görüntü olmadığı ve/veya tarafımıza sunulan görüntülerde bahsi geçen fiillerin gerçekleşmediğine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır bu cihetle kurulumuz bu hususlarda bulgu yaptıktan sonra KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 5 resmi müsabakadan men cezasının tarafafımızdan herhangi bir müdahaleyi gerektirmediği cihetle yapılan başvuruyu oybirliği ile reddederiz.

3) Kurul, TK 17/2023-2024 sayılı ve 27/3/2024 tarihli başvuruyu incelemiştir. Yapılan başvuruyu değerlendirirken Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemci raporlarını keza Disiplin Kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, Cihangir GSK’nın yazılı savunmasını incelemiştir. Başvuruya konu 113899 lisan numaralı futbolcu Yusuf Pehlivanoğlu’nun maç sonunda meydana gelen saha olayları esnasında rakip takım futbolcusunun başına, sırtına ve yüzüne yumruk ve tekme vurmak suretiyle darp ettiği maçın hakemi ve gözlemci tarafından tesbit edilmiş ve konu futbolcu ihraç edilmiştir, bu husus aynen maç raporunda yer almaktadır, huzurumuzda bu hususun aksini ısbat niteliğinde herhangi bir görüntü olmadığı ve/veya tarafımıza sunulan görüntülerde bahsi geçen fiillerin gerçekleşmediğine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır bu cihetle kurulumuz bu hususlarda bulgu yaptıktan sonra KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 6 resmi müsabakadan men cezasının tarafımızdan herhangi bir müdahaleyi gerektirmediği cihetle yapılan başvuruyu oybirliği ile reddederiz.

