Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 23-25 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Abdullah Şengül (Mesarya SK), Amirmohammad Mehrabi (Mormenekşe GBSK), Çağın Çiftçioğlu (Cihangir GSK), Doruk Doğan (Küçük Kaymaklı TSK), Efe Muhammet Metin (Geçitkale GSK), Mustafa Çiftçioğlu (Cihangir GSK), Rifat Emirhan (Yeniboğaziçi DSK), Sinan Öğüt (Pera L. Gençler Birliği SK), Süleyman Efe Kahraman (Dem’s Cons. Çanakkale )

2 Maç: Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi DSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Kadri Alagöz (Küçük Kaymaklı TSK), Burak Çelik (M. Hacıali Yılmazköy SK), Gürkan Gürsun (Cihangir GSK)

3 Maç:İsmail Reha And (Pera L. Gençler Birliği SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Atikoğlu (Binatlı), Ahmet Yiğit (Çetinkaya), Altan Çocuk(Hamitköy), Arda Alat (Karşıyaka), Berat Kocabaş (Ünimar Maraş) Berk Kaya(Pera L. Gençler Birliği), Deran Soydan (Düzkaya ), Doğan Yaşar Keskin( Binatlı), Emre Can Olur( Türk Ocağı Limasol), Enes Yeltekin (Binatlı), Gabrıel Bawa (Pera L. Gençler Birliği) İbrahim Güder(Karşıyaka), İlyas Niyazi (Esentepe), Mehmet Gürlü( Mağusa Türk Gücü), Mehmetcan Seyitler(Yenicami), Mert Öztavşanlılar( Mormenekşe), Mustafa Soytürk( Esentepe ), Mustafa Yaşınses (China Bazaar Gençlik Gücü), Nevzat Duran(Mağusa Türk Gücü), Onur Özbay(Hamitköy) Osman Turgut( Pera L. Gençler Birliği), Taner Ateş(Hamitköy), Tuğrul Çiftçioğlu (Mesarya) Uğur Naci Gök(Mağusa Türk Gücü), Uğur Yemşen (Alsancak Yeşilova), Uysal Akçagil (Cihangir), Yusuf Altıner (Mesarya)

