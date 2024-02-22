Tadic performansıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin 10 numarası Dusan Tadic, sarı lacivertli takımın rakip yarı sahadaki en etkili isimlerinden biri. Resmi maçlarda 12 gol kaydeden deneyimli futbolcu, 10 kez de arkadaşlarına gol pası verdi

Dusan Tadic, kariyerinin en etkili sezonlarından birini yaşıyor. Bireysel oyununu üst seviyede tutan Sırp futbolcu, takımına yaptığı gol katkısı ile de dikkat çekiyor.

Bu sezon herhangi bir sakatlık yaşamayan Tadic, Fenerbahçe formasıyla 39 maçta forma giydi. Karşılaşmaların 35’ine ilk 11’de başlayan deneyimli futbolcu, 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Dusan Tadic, ligde maç başına ortalama 52 kez topla buluşurken, 2,1 kilit pas istatistiği yakaladı. Sol kanattaki etkili performansıyla İsmail Kartal’ın değişilmezi olan deneyimli futbolcu, 133 dakikada bir skor katkısı sağlıyor.

Diğer yandan Dusan Tadic, kariyer sezonuna 2018-2019 sezonunda Ajax formasıyla imza attı.

Ligde şampiyon olan Ajax, Hollanda Kupası’nı da müzesine götürmüştü.

Avrupa’da da başarılı bir sezon geçiren Hollanda temsilcisi, Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükselerek Tottenham’a elendi.

Unutulmaz sezonda 56 maçta forma giyen Dusan Tadic, karşılaşmaların 55’ine ilk 11'de başladı. Toplamda 38 gol ve 22 asistlik performans sergileyen Sırp futbolcu, 60 gole direkt katkı sağladı.

Bu başarılı dönem, Tadic’in 5 yıl sürecek Ajax macerasının ilk sezonu olarak kayıtlara geçti.



