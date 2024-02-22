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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döndü.

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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döndü.
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Real Madrid forması giyen Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döndüğünü açıkladı. Kroos, "Bu takımla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda inandıklarımızdan daha fazlasını yapabileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımda yeniden forma giyeceğini söyledi.
Kroos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mart ayında Almanya Milli Takımı için yeniden forma giyeceğim. Neden? Çünkü iyi bir form durumundayım ve teknik ekiple konuştum. Bu takımla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda inandıklarımızdan daha fazlasını yapabileceğimize eminim." açıklamasında bulundu.
Almanya Milli Takımı'yla ilk maçına 3 Mart 2010'da çıkan Toni Kroos, milli takım formasını 106 kez giydi.
Kroos bu maçlarda 17 kez ağları havalandırdı.
Tecrübeli oyuncu milli takımda 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kroos, 2021'de milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı.
 
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