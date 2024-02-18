Sylla’dan Kaymaklı’ya hayat öpücüğü

Küçük Kaymaklı konuk ettiği Lefke’yi kalecisi Mehmet’in yaptığı kurtarışlar sonrasında son dakikada Sylla’nın attığı golle 2 – 1 mağlup ederek play-out hattından çıkmak adına önemli 3 puanı hanesine yazdırdı

Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Berk Bağrıkara, Ahmet Genç

K.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Emre Nazik(77.Dk Alp),Fikret(56.Dk Mehmet Göçben), Halil (89.Dk Çağlar), Mehmet Kaygısız, Alpay, Mahmut Amasyalı, Gozar, Muhammed(56.Dk Arseven), Sylla, Bahadır

Lefke: İrfan, Yakup, Mustafa Tahsildaroğulları, Yılmaz,Issa, Yao, Armstrong(71.Dk Okan), Aykut, Mehmet Ali(56.Dk Hasan Çaka),Erkan(75.Dk Gökhan),Kaan

Goller: 53.Dk Fikret,90+6. Sylla (K.Kaymaklı)-90+4.Dk Gökhan (Lefke)



Aksa Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Küçük Kaymaklı, play out hattında yakalamak istediği takımlardan Lefke’yi 90+6. dakikada Sylla’nın golüyle mağlup ederken, penaltı dahil kritik kurtarışlar yapan Mehmet galibiyete büyük katkı koydu. 90+4. dakikada yakaladığı beraberliği koruyamayan Lefke ise play out hattında işini zora sokmaya devam etti.

Dk. 4 K.Kaymaklı’da Fikret’in kullandığı köşe atışında Gozar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan’ın da müdahalesi sonrasında top üst direkten geri geldi. Dönen topa Sylla kafa vuruşunu yaptı ancak Kaan topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Dk. 7 Kaymaklı atağında Gozar soldan ceza alanına girdi ve sert bir şut çıkarttı ancak kaleci İrfan’ın müdahalesi sonrasında top üst direğe çarpıp kornere gitti.

Dk .19 Lefke atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Issa, Bahadır’ın müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Yılmaz’ın vuruşunda kaleci Mehmet topu köşeden çıkarttı ve gole izin vermedi.

İlk devre 0- 0 sona erdi.

Dk. 53. K.Kaymaklı atağında Gozar’ın pasıyla sağdan ceza alanına giren Fikret’in şutunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1- 0 Lefke

Dk.90+4 efke atağında Hasan Çaka soldan topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Mehmet’in hatasında arka direğe seken topa Gökhan kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 1-1

Dk. 90+6 K.Kaymaklı atağında Arseven sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Sylla vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Lefke



