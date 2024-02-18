İskele’de kazanan çıkmadı

Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Pera L. Gençler Birliği konuk ettiği Doğan T. Birliği karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 1 – 1 eşitlikle ayrıldı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Halil Atlar

Pera L. Gençler Birliği: Tolga, Sinan, Osman, Mehmetali, Galip, Berk, Bawa, Abdülaziz, Mustafa, Bülent(Serhat), Mapuku(İsmet).

Doğan T. Birliği: Ozan, Farouk, Efe, Ufuk, Rifat(Kenan), Tunahan, İbrahim Quadri, Güvenç, Selim, Arda, Vilmar.

Goller: Dk. 54 Mapuku(Pera L. Gençler Birliği) Dk. 29 Selim (D.T.B)



Aksa Süper Lig’in 19. Haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Pera L. Gençler Birliği ile rahat konumdaki Doğan T. Birliği mücadelesi 1 – 1 tamamlandı.

Doğan T. Birliği’nin 7 tane eksiğiyle ve defans hattının tamamının farklı oynadığı maçta daha fazla pozisyon üretirken, Gençler Birliği oldukça fazla mücadele ederek rakibiyle berabere kalmayı bildi.

Dk. 15 Doğan Türk Birliği’nin sağ kanattan gelişen atağında Pera Gençler Birliği defansının ofsayt gerekçesiyle durmasına karşın topla hareketlenen Selim ceza sahasına girerken defansın müdahalesiyle yerde kalmasına karşın hakem pozisyonu devam ettirdi.

Dk. 29 Organize gelişen Doğan Türk Birliği atağında Selim topla birlikte Gençlerbirliği ceza sahası önüne gelerek Vilmar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içinde yeniden topla buluşarak sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 0 -1

Dk. 44 Gençlerbirliği atağında Doğan Türk Birliği ceza alanı önünde topla buluşan Berk önünü boşaltarak şutunda kaleci Ozan uzanarak topu kornere çeldi.

Dk. 54 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa İnanç yaptığı ortada arka direkte boşta kalan Mapuku kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Dk. 64 Organize gelişen Doğan Türk Birliği atağında Gençler Birliği ceza sahası sol tarafında topla buluşan Güvenç'in ortaya çevirdiği topa gelişine vuran Selim'in şutunu kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Güvenç'in şutunda top üst direkten auta gitti.

Dk. 83 Doğan Türk Birliği'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Kenan'ın ortasında defanstan seken topa gelişine vuran İbrahim şutunda kaleci topu köşede kontrol etti.

Geriye kalan dakikalarda takımların çabası gol atmaya yetmeyince maç 1 – 1 tamamlandı.

(Foto: Özgür Göksel)

