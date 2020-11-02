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Süper Lig’de yaprak dökümü

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Süper Lig'in ilk 7 haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Fraport-TAV Antalyaspor ve Kasımpaşa'da teknik direktör ayrılığı yaşandı

Süper Lig’de yaprak dökümü
Süper Lig'den art arda ayrılık kararları geliyor.
Sezonun ilk ayrılığı Fraport-TAV Antalyaspor'da yaşanmıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 5-1'lik MedipolBaşakşehir mağlubiyeti sonrasında fikir ayrılığı yaşadığı Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
44 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı 6 maçta; 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2 de galibiyet alan Akdeniz temsilcisinin 8 puanı var.
Trabzonspor'da da alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Eddie Newton'a kesildi. İlk 7 haftada sadece 1 kez kazanan bordo mavililerin 2 beraberliği, 4 de mağlubiyet var. Karadeniz temsilcisi, 5 puanla haftayı 19'uncu sırada tamamladı.
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı da Hes Kablo Kayserispor'da yaşandı. 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayarak 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Bayram Bektaş ve ekibine teşekkür etti.
Fraport-TAV Antalyaspor, Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor'un ardından Kasımpaşa da teknik direktörü ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, yaşanan fikir ayrılığının ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.
 
 
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