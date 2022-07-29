Ali Akman Galatasaray'da

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan milli oyuncu Ali Akman'ı bir yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaştı

Galatasaray transferde hareketli bir gün yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Ali Akman’ın 1 yıllığına kiralanması için futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

20 yaşındaki santrfor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezonu kiralık olarak NEC Nijmegen'de geçiren Ali Akman, 32 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Az Alkmaar forması giyen FredrikMidtsjo ile de prensip anlaşmasına vardı.

Norveçli oyuncu, transfere resmiyet kazandırmak için bu gece İstanbul'a gelecek.

Hollanda ekibinin formasını 195 kez giyen 28 yaşındaki orta saha, 7 kez fileleri sarstı 31 de gol pası verdi.

