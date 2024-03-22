Süper Lig’de kritik viraj

Aksa futbol liglerinde 24. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor.
Süper Lig’de 2, Birinci Lig’de ise 6 maçın oynanacağı 24. Haftada yarın ise süper Lig’de 5, Birinci Lig’de 2 maç oynanacak. 24. Hafta pazartesi akşamı Süper Lig’de oynanacak Çetinkaya – Cihangir maçıyla tamamlanacak.
Süper Lig’de gerek şampiyonluk yarışındaki iki takım gerekse play-out hattı ile düşme hattındaki takımların puan kayıpları yaşamak istemediği haftalara girilirken, bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 2 maç oynanacak. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-out hattına yaklaşan Gençlik Gücü ile düşme hattından çıkmak için son kozlarını oynayan Yeni Boğaziçi Atatürk Stadı’nda mücadele edecek.
Play-out hattındaki takımlardan K.Kaymaklı ise ikinci devrenin yükselişteki takımlarından A. Yeşilova’yı konuk edecek.
LİDERİN TAKİPÇİSİ LEFKE DEPLASMANINDA
Süper Ligde lider Cihangir’in takipçisi olan Mağusa T. Gücü Pazar günü play-out hattından uzaklaşmak isteyen Lefke’ye konuk olacak. Her iki takımında puan kaybı yapmak istemediği maçın sonucu merakla bekleniyor.
Pazar günün bir diğer önemli mücadelesi ise ligde kalma adına son kozlarını oynayan Türk Ocağı ile ikinci devrede aldığı sonuçlarla play-out tehlikesi yaşamaya başlayan Yenicami arasında Girne’de oynanacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 24. Hafta maç programları ve hakemleri şöyle:
Süper Lig
23 MART CUMARTESİ, SAAT 14:00
China Bazaar Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova, Şehit Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
24 MART PAZAR, SAAT 14:00
Mesarya – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
Türk Ocağı – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Lefke – Mağusa Türk Gücü, 16 Ağustos Karadağ Stadı, Ali Özer
Karşıyaka – Doğan Türk Birliği, Şengül Törehan Stadı, İsmail Ercan
Dumlupınar – Pera L. Gençler Birliği Dr. Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
25 MART PAZARTESİ, SAAT 18:00
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran
Birinci Lig
23 MART CUMARTESİ, SAAT 14:00
Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı, İbrahim Katmer
Lapta – Yalova, Şehit Şevket Kadir Stadı, Burak Mandralı
Maraş – Mormenekşe, Necip Halil Kartal Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Geçitkale – Çanakkale, Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı, Hakan Ünal
Ozanköy – Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı, Turgay Misk
Düzkaya – Yılmazköy, Nihat Bağcıer Stadı, Mustafa Çukur
24 MART PAZAR, SAAT 14:00
Gönyeli – Esentepe, Gönyeli Stadı, Şakir Azizoğlu
Değirmenlik – Binatlı, Sadık Cemil Stadı, Abdullah Genç
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