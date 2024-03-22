Süper Lig’de kritik viraj

Süper Lig’de gerek şampiyonluk yarışındaki iki takım gerekse play-out hattı ile düşme hattındaki takımların puan kayıpları yaşamak istemediği haftalara girilirken, bugün ve yarın birbirinden zor maçlar oynanacak

Aksa futbol liglerinde 24. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Süper Lig’de 2, Birinci Lig’de ise 6 maçın oynanacağı 24. Haftada yarın ise süper Lig’de 5, Birinci Lig’de 2 maç oynanacak. 24. Hafta pazartesi akşamı Süper Lig’de oynanacak Çetinkaya – Cihangir maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig’de gerek şampiyonluk yarışındaki iki takım gerekse play-out hattı ile düşme hattındaki takımların puan kayıpları yaşamak istemediği haftalara girilirken, bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 2 maç oynanacak. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-out hattına yaklaşan Gençlik Gücü ile düşme hattından çıkmak için son kozlarını oynayan Yeni Boğaziçi Atatürk Stadı’nda mücadele edecek.

Play-out hattındaki takımlardan K.Kaymaklı ise ikinci devrenin yükselişteki takımlarından A. Yeşilova’yı konuk edecek.

LİDERİN TAKİPÇİSİ LEFKE DEPLASMANINDA

Süper Ligde lider Cihangir’in takipçisi olan Mağusa T. Gücü Pazar günü play-out hattından uzaklaşmak isteyen Lefke’ye konuk olacak. Her iki takımında puan kaybı yapmak istemediği maçın sonucu merakla bekleniyor.

Pazar günün bir diğer önemli mücadelesi ise ligde kalma adına son kozlarını oynayan Türk Ocağı ile ikinci devrede aldığı sonuçlarla play-out tehlikesi yaşamaya başlayan Yenicami arasında Girne’de oynanacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 24. Hafta maç programları ve hakemleri şöyle:



Süper Lig

23 MART CUMARTESİ, SAAT 14:00

China Bazaar Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova, Şehit Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

24 MART PAZAR, SAAT 14:00

Mesarya – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

Türk Ocağı – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Lefke – Mağusa Türk Gücü, 16 Ağustos Karadağ Stadı, Ali Özer

Karşıyaka – Doğan Türk Birliği, Şengül Törehan Stadı, İsmail Ercan

Dumlupınar – Pera L. Gençler Birliği Dr. Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

25 MART PAZARTESİ, SAAT 18:00

Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran



Birinci Lig

23 MART CUMARTESİ, SAAT 14:00

Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı, İbrahim Katmer

Lapta – Yalova, Şehit Şevket Kadir Stadı, Burak Mandralı

Maraş – Mormenekşe, Necip Halil Kartal Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Geçitkale – Çanakkale, Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı, Hakan Ünal

Ozanköy – Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı, Turgay Misk

Düzkaya – Yılmazköy, Nihat Bağcıer Stadı, Mustafa Çukur

24 MART PAZAR, SAAT 14:00

Gönyeli – Esentepe, Gönyeli Stadı, Şakir Azizoğlu

Değirmenlik – Binatlı, Sadık Cemil Stadı, Abdullah Genç



