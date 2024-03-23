Polis Müdüründen Komplo İddiası

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklanan Mağusa Polis Müdürü Barış Sel teminatla serbest bırakıldı. Mahkemede söz alan ve gözyaşlarına boğulan Sel, "Bu bir komplodur. Müdürün bize kurduğu bir komplodur. 27 senelik hizmetim var. Ben bu durumlara düşecek adam değilim" ifadelerini kullandı

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve dün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Mağusa Polis Müdürü Barış Sel teminatla serbest bırakıldı.

Sel, polisin teminat talebine itiraz etti, kaçma şüphesi olmadığını söyledi.

Yakında polis terfilerinin beklendiğini, kendisinin Polis Genel Müdürü olmak için en iyi aday olduğunu ancak mevcut müdür tarafından önünün kesildiğini, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Mahkemede yeni bulgular aktaran polis, zanlının mezuniyet belgesi ve sahte diplomayı tedavüle sürerek Ekim 2023'ten bu yana toplamada 7 bin 174 TL suç geliri elde ettiğini söyledi. Polis ayrıca yine aynı diploma sayesinde terfi sınavında 3 puan elde ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının notlarının, üniversitenin not sistemine sadece bir günde girdiğini de anımsattı. Sel'in master programının tezli olduğunu söyleyen polis, akademi kuralları gereği zanlının tezini jüri önünde sunması gerektiğini ancak sunmadığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının uygun teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti. Bunun üzerine Sel'in avukatları, talebe itiraz etti.

Sel'in avukatı Mustafa Asena, zanlının kişiliğinin kötülenmesi amacıyla teminata bağlanmasının talep edildiğini iddia etti, yaşananların bir komplodan ibaret olduğunu savundu.

Asena, tahkikatı yürüten Müfettiş Muavini Ethem Hoca'yı istintak etti.

Asena, müvekkilinin yıllarca Interpol'le iş birlikte iş yaptığını, suçluların peşinde koştuğunu söyledi.

Asena'nın "Polis Genel Müdürlüğü'nde değerli insanlar var mı?" sorusuna Savcı Hasan Boşnak itiraz etti, bu sorunun yoruma açık olduğunu ve teminat aşamasında böyle bir soru sorulmayacağını belirtti.

"Bir polis müdürünü teminata bağlamak istiyorlar" diyen Asena, müvekkilinin son terfi sınavı kapsamındaki mülakatta sıfır aldığını, buradaki amacın değerli bir insanın teminata bağlanarak kişiliğinin küçültülerek ilerleyen safhalarda önünün kesilmek istendiğini söyledi, "Bu bir kopmlodur" dedi.

Asena'nın "Müvekkilim mülakatta neden sıfır aldı biliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Hoca, sicil dosyasını incelemediğini söyledi.

Müvekkilinin 6 ayda toplamda 7 bin TL aldığı iddia edilen aylık kaç paraya denk geldiğini soran Asena'ya yanıt veren Hoca, yılbaşından önce 1000 TL, yılbaşından sonra ise 500 TL küsür bir ek ücret aldığını dile getirdi.

Asena'nın "Benim müvekkilim 500 TL menfaat için mi yaptı bunu?" sorusuna ise Hoca, "sonuçta kazanım elde etti" dedi. Müvekkilinin yargılamadan kaçma gibi bir durumunun olmadığını belirten Asena, "kirminal bir tipi mi var da ille de teminata bağlanmak istiyorsunuz?" diye sordu.

Asena'nın sorusunu yanıtlayan Hoca, zanlının işlediği suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki alanında bulunan suçlar arasında olduğunu söyledi, yargılanmadan kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti. Müvekkilinin derdest emri olmasına rağmen yargılanmadan kalmadığını belirten Asena, teminata bağlanmasına itiraz etti.

Avukat Asena, Sel'in tezini jüri önünde sunması gerektiğini bilmediğini, kimsenin kendisini bu yönde yönlendirmediğini öne sürdü.

Daha sonra Barış Sel, mahkemede söz aldı, gözyaşlarına boğularak; yaşanan sürecin, Polis Genel Müdürü tarafından kendisine kurulan bir komplo olduğunu iddia etti.

Sel şöyle konuştu:

"Kaçma niyetim yok. Bu bir komplo. Bizzat Polis Genel Müdürlüğü'nün kurduğu bir komplodur. Bana karşı kurulan komplo yüzünden mülakatta sıfır aldım. 27 yıllık meslek hayatımda kimseye kötülük yapmadım. Genel Müdürlük için en büyük aday bendim, beni temizlemek istediler. Log girişlerini yapan Serdal Gündüz, imza atan o ve rektör. Onaylayan bakanlık... Benim haberim yok. Mesela ben bir döviz bürosuna gitsem, 1000 dolar alsam, bu paraların içinden biri sahte deseler, bunun sorumlusu ben miyim? Ben tezimi yaptım, verdim, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Tez danışmanım beni yönlendirmedi. Bugün burada olmamın sebebi en büyük Genel Müdür adayı olmamdı. 27 yıllık meslek hayatımda kimseye yanlışım olmadı. Yanlışım oldu diyen varsa hemen istifa ederim".

Duruşmada daha sonra Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Duruşmada kararını açıklayan Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 750 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına, 75 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi.

Elde edilen bilgiye göre, Barış Sel’in Gazimağusa Polis Müdürü görevinden de alındığı kaydedildi.



