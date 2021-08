Süper Lig’de ilk ayrılık Kasımpaşa’da

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmandaAtakaşHatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.