Süper Lig’de heyecan Atatürk’te başlıyor

Aksa Futbol Liglerinde 18. Hafta mücadelesi bugün Süper Lig’de oynanacak olan bir maçla başlıyor. Bu akşam Atatürk Stadı’nda özellikle play-out hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çetinkaya ile Pera L. Gençler Birliği takımları kozlarını paylaşacaklar.
Süper Lig’de 18. Haftanın diğer maçları ise gelecek hafta arası kupa maçlarının oynanacağı için cumartesi günü oynanacak.
7 maçın oynanacağı cumartesi günü lider Cihangir kendi evinde ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan ve play-out hattından uzaklaşma hedefindeki A. Yeşilova’yla karşılaşacak. Liderin takipçisi MTG ise Girne’de Doğan T. Birliği’ne konuk olacak. Her zaman rekabet içinde olan bu iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Lig 3.sü Tremeşeli H. Dumlupınar ise play-out hattındaki acilen puana ihtiyacı olan K.Kaymaklı’yı konuk edecek.
AKSA 1. LİG’DE 2 MAÇ CUMARTESİ 6 MAÇ PAZAR
Öte yandan Aksa 1. Lig’de 18. Hafta karşılaşmalarının iki tanesi Cumartesi günü, 6 tanesi ise Pazar günü oynanacak.
Cumartesi günü kupa mücadelesinde son 16’ya kalmayı başaran 1. Lig lideri M. Değirmenlik evinde Gönyeli’yi konuk ederken, bir başka kupada mücadele eden Yalova ise play-off hedefindeki Hamitköy’e konuk olacak.
AKSA liglerinde 18. Hafta programı ve hakemleri şöyle:
AKSA SÜPER LİG
Bugün
Saat (18.00) Atatürk Stadı: Çetinkaya – Pera L. G. Birliği (Ali Özer)
10 Şubat Cumartesi (Saat:14.00)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü (Turgay Misk)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami (Mehmet Sezener)
Cihangir Stadı: Cihangir – A. Yeşilova (Evren Karademir)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Türk Ocağı (İsmail Ercan)
Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – Göçmenköy (Mustafa Öztugay)
Şengül Törehan Stadı: Miracle Karşıyaka – Mesarya (Şakir Azizoğlu)
AKSA BİRİNCİ LİG
10 Şubat Cumartesi (Saat:14.00)
Gaziköy Şenol Stadı: M. Değirmenlik – Gönyeli (Hakan Ünal)
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Yalova (Tufan Çerçioğlu)
11 Şubat Pazar( Saat14.00)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Esentepe (Ferhat Tuna)
M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi (Burak Mandıralı)
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Lapta (Abdullah Genç)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Mormenekşe (Kerem Eran)
Necip Halil Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale (Osman Özpaşa)
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