Akdoğan Spor Kulübü, BTM 2 Ligi’ne katılacak

Ülkemiz futbolunun en yeni kulübü olan Akdoğan Spor Kulübü, yeni sezonda BTM İkinci Ligi’ne katılarak bu ligde mücadele edecek.

Akdoğan Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Akdoğan Spor Kulübü olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Digiturk BTM – 2. Ligine katılma kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri kullanıldı.

