Süper Lig’de haftanın açılış maçının hakemi Öztaşlı

Süper Lig’de 8. Hafta bugün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Göçmenköy – Yenicami maçını Emre Öztaşlı yönetecek, haftanın bölge derbisi olan Cihangir – M. Değirmenlik maçının hakemi ise Kerem Eran oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Ligleri'nde 8.haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig’de 8. Hafta bugün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Göçmenköy – Yenicami maçıyla başlayacak. Bu önemli karşılaşmanın orta hakemliğini ise tecrübeli hakemlerimizden Emre Öztaşlı yapacak.

Haftanın önemli maçlarından biri olan bölge derbisi niteliğindeki Cihangir – Miracle Değirmenlik maçında ise düdük Kerem Eran’da olacak.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün zorlu Lefkedeplasmanının hakemliğini ise Osman Özpaşa yapacak.

AKSA 1. Lig’de 8. Haftanın bölge derbisi olan Yeni Boğaziçi – Mormenekşe karşılaşmasını ise tecrübeli hakemlerimizden Mehmet Sezener yönetecek.

AKSA futbol liglerinde 8. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



AKSA SÜPER LİG

11 Kasım 2022, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yenicami (Emre Öztaşlı)

12 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)

14.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-MeritA.Yeşilova (Tufan Çerçioğlu)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy (Mustafa Öztugay)

14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MağusaT.Gücü (Osman Özpaşa)

13 Kasım 2022, Pazar

14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Gönyeli (Fehim Dayı)

14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-ChinaB.G.Gücü (Hüseyin Eyyüpler)



AKSA 1.LİG

12 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

14.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Dörtyol (Olgun Canik)

14.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-M. HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)

14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Girne Halk Evi (Evren Karademir)

14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Özkan)

14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Yalova (Zekai Töre)

13 Kasım 2022, Pazar

14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Esentepe (Serkan Şimşek)

14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Miracle Karşıyaka (Ali Özer)



