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Cumhuriyet Kupası Atatürk Stadı’nda oynanacak

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Cumhuriyet Kupası Atatürk Stadı’nda oynanacak
KKTC Genç Milli Takımı'nın, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu karması ile karşılaşacağı ve KKTC'nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. 
 
 
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