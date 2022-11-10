Cumhuriyet Kupası Atatürk Stadı’nda oynanacak

KKTC Genç Milli Takımı'nın, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu karması ile karşılaşacağı ve KKTC'nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.



