Süper Lig’de hafta Cuma başlayacak, Pazartesi bitecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 9.haftanın programı belli oldu.
Aksa Süper Lig’de 9. Hafta Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – Hamitköy maçıyla başlayacak. Süper Ligin 9. Haftasının kapanış maçı ise pazartesi günü yine Atatürk Stadı oynanacak olan China B. Gençlik Gücü – Çetinkaya karşılaşması olacak.
AKSA SÜPER LİG
18 Kasım 2022, Cuma
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy
19 Kasım 2022, Cumartesi
14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Cihangir
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Mesarya
14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar
20 Kasım 2022, Pazar
14.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Lefke
14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği
14.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’ndaMeritA.Yeşilova-Göçmenköy
21 Kasım 2022, Pazartesi
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya
AKSA 1.LİG
19 Kasım 2022, Cumartesi
14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Binatlı
14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-İncirli
14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Pera Gençler Birliği
14.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy
20 Kasım 2022, Pazar
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Lapta
14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Düzkaya
14.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yenierenköy