Süper Lig’de hafta Cuma başlayacak, Pazartesi bitecek

Süper Lig’de 9. Hafta Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – Hamitköy maçıyla başlayacak, pazartesi akşamı oynanacak China B. Gençlik Gücü – Çetinkaya karşılaşmasıyla tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 9.haftanın programı belli oldu.

Aksa Süper Lig’de 9. Hafta Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – Hamitköy maçıyla başlayacak. Süper Ligin 9. Haftasının kapanış maçı ise pazartesi günü yine Atatürk Stadı oynanacak olan China B. Gençlik Gücü – Çetinkaya karşılaşması olacak.

AKSA SÜPER LİG

18 Kasım 2022, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy

19 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Cihangir

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Mesarya

14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar

20 Kasım 2022, Pazar

14.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Lefke

14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği

14.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’ndaMeritA.Yeşilova-Göçmenköy

21 Kasım 2022, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya

AKSA 1.LİG

19 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Binatlı

14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-İncirli

14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Pera Gençler Birliği

14.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy

20 Kasım 2022, Pazar

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi

14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Lapta

14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Düzkaya

14.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yenierenköy