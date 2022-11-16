banner875
banner815
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
6 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
27 0
 
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
25 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
17 0
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
8 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
14 0
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
26 0
banner878

Yeşilova, Orhan Dural Stadı’na geri dönüyor

banner476

banner825
Yeşilova, Orhan Dural Stadı’na geri dönüyor
AKSA Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, uzun bir aranın ardından bu sezonki iç saha maçlarını yeniden Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı’nda oynayacak.
2022-23 sezonun başından bu yana iç saha maçlarını Lapta, Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynayan Merit A. Yeşilova takımı, önceki sezonlarda olduğu gibi yeniden Orhan Dural Stadı’nda müsabakalarını oynama kararını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na iletti.
Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Yeşilova, iç sahada oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı.
Yeşilova, ligin 9. haftasında Pazar günü Göçmenköy’ü Orhan Dural Stadı’nda konuk edecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.