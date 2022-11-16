Yeşilova, Orhan Dural Stadı’na geri dönüyor

AKSA Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, uzun bir aranın ardından bu sezonki iç saha maçlarını yeniden Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı’nda oynayacak.

2022-23 sezonun başından bu yana iç saha maçlarını Lapta, Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynayan Merit A. Yeşilova takımı, önceki sezonlarda olduğu gibi yeniden Orhan Dural Stadı’nda müsabakalarını oynama kararını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na iletti.

Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Yeşilova, iç sahada oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı.

Yeşilova, ligin 9. haftasında Pazar günü Göçmenköy’ü Orhan Dural Stadı’nda konuk edecek.

