Ralli’de son yarış, ikincilik yarışı olacak

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda (KKRŞ) sezon finali 16 – 17 Aralık’ta Near East Bank – Çağkan Yapı Rallisi ile gerçekleşecek. 6 farklı özel etap ile gerçekleşecek olan Near East Bank – Çağkan Yapı Rallisi Basel Holding KKRŞ ve Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nın da 8. Yarışı olacak. Yarış, 16 Aralık Cumartesi günü Meriç – Balıkesir bölgesinde, 17 Aralık Pazar günü Alayköy ve Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde iki farklı seyirci özel etabı ile gerçekleştirilecek.
Near East Bank – Çağkan Yapı Rallisi öncesinde ise Drift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap 172 puanla şampiyonluğunu daha önceden ilan etmişti. Sezon ikinciliği için ise 2 pilot çekişecekler. ÇağkanBozalanlar ve Ömer Yıldız’ın son yarış öncesinde 2.cilik şansları bulunuyor. ÇağkanBozalanlar 91 puanla, Ömer Yıldız’ın 0,4 puanla önünde bulunuyor.
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