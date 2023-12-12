banner913
banner932
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
16 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
498 0
 
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
86 0
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
23 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
17 0
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
18 0
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
107 0
banner996
banner985

Ralli’de son yarış, ikincilik yarışı olacak

banner989

banner974
Ralli’de son yarış, ikincilik yarışı olacak
banner971
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda (KKRŞ) sezon finali 16 – 17 Aralık’ta Near East Bank – Çağkan Yapı Rallisi ile gerçekleşecek. 6 farklı özel etap ile gerçekleşecek olan Near East Bank – Çağkan Yapı Rallisi Basel Holding KKRŞ ve Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nın da 8. Yarışı olacak. Yarış, 16 Aralık Cumartesi günü Meriç – Balıkesir bölgesinde, 17 Aralık Pazar günü Alayköy ve Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde iki farklı seyirci özel etabı ile gerçekleştirilecek.
Near East Bank – Çağkan Yapı Rallisi öncesinde ise Drift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap 172 puanla şampiyonluğunu daha önceden ilan etmişti. Sezon ikinciliği için ise 2 pilot çekişecekler. ÇağkanBozalanlar ve Ömer Yıldız’ın son yarış öncesinde 2.cilik şansları bulunuyor. ÇağkanBozalanlar 91 puanla, Ömer Yıldız’ın 0,4 puanla önünde bulunuyor.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.