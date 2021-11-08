Süper Lig zirvesinde beraberlik haftası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 8. haftada oynanan maçlarda Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Yenicami ve Doğan Türk Birliği haftayı galibiyetle kapattılar. 4 maç ise berabere tamamlandı

Türk Ocağı güçlü Mağusa Türk Gücü karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atıp, kritik bir galibiyete imza attıYenicami’nin yıldız futbolcusu Fırat Ersalan, bire bir rakipleri Girne Halk Evi karşısında takımını coşturan isim olurken, hat trick yaparak alınan ilk galibiyetin mimarı olduDoğan Türk Birliği haftayı zorlu Mesaryadeplasmanında 1 – 0’lık galibiyetle kapatırken teknik direktör Caner Oshan takımını maça iyi hazırlayarak, yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladıAli Özer, Merit Alsancak Yeşilova ile Hamitköy arasında oynanan maçın 90 dakikası boyunca pozisyonlara yakın olarak, yardımcıları ile uyum içerisinde bir yönetim gösterdiTolga (Hamitköy)Hüseyin Sadıklar (YAK)Candy (TOL)Felix (KK)Cenk (DTB)Mehmet Uçar (TOL)Mikail (KK)Mehmet Göktaş (YAK)Gökhan (KK)Ali (DTB)Halil İbrahim (TOL)Muhammet Ali (KK)Aydın (DTB)Selim (YAK)Remzi (TOL)Lefke – Gönyeli, 1 – 1Küçük Kaymaklı – Binatlı, 3 – 0Yeşilova – Hamitköy, 1 – 1Dumlupınar – Göçmenköy, 1 – 1Mesarya – Doğan Türk B, 0 – 1Yenicami – Girne H. Evi: 5 – 0Türk Ocağı – Mağusa T. G 3 – 2BafÜlkü Yurdu – Cihangir 2 – 2