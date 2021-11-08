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Süper Lig zirvesinde beraberlik haftası

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 8. haftada oynanan maçlarda Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Yenicami ve Doğan Türk Birliği haftayı galibiyetle kapattılar. 4 maç ise berabere tamamlandı

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Süper Lig zirvesinde beraberlik haftası
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 8. haftada oynanan maçlarda Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Yenicami ve Doğan Türk Birliği haftayı galibiyetle kapattılar. 4 maç ise berabere tamamlandı
 
Sıralamada ilk 4 sırada yer alan takımlar haftayı beraberlikle kapatırlarken, sıralamadaki yerleri değişmedi. Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı zirveye yanaşarak haftanın kârlıları oldular.
 
Ligin dibinde Baf Ülkü Yurdu aldığı ise 1 puana rağmen sonunculukta kalmaya devam ederken, Girne Halk Evi ve Binatlı da son 3 sıra içerisinde yer alıyor
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında 10 gole ulaşan Mishali farkı açarken, MTGlilerKossi ve Emre 7’şer golle onu takip ediyorlar
 
Haftanın Takımı: Türk Ocağı
Türk Ocağı güçlü Mağusa Türk Gücü karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atıp, kritik bir galibiyete imza attı
 
Haftanın Yıldızı: Fırat Ersalan (Yenicami)
Yenicami’nin yıldız futbolcusu Fırat Ersalan, bire bir rakipleri Girne Halk Evi karşısında takımını coşturan isim olurken, hat trick yaparak alınan ilk galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)
Doğan Türk Birliği haftayı zorlu Mesaryadeplasmanında 1 – 0’lık galibiyetle kapatırken teknik direktör Caner Oshan takımını maça iyi hazırlayarak, yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: Ali Özer (Merit Alsancak Yeşilova – Hamitköy)
Ali Özer, Merit Alsancak Yeşilova ile Hamitköy arasında oynanan maçın 90 dakikası boyunca pozisyonlara yakın olarak, yardımcıları ile uyum içerisinde bir yönetim gösterdi
 
Haftanın Kare Ası
Tolga (Hamitköy)
Hüseyin Sadıklar (YAK)
Candy (TOL)
Felix (KK)
 
Haftanın On Biri
Cenk (DTB)
Mehmet Uçar (TOL)
Mikail (KK)
Mehmet Göktaş (YAK)
Gökhan (KK)
Ali (DTB)
Halil İbrahim (TOL)
Muhammet Ali (KK)
Aydın (DTB)
Selim (YAK)
Remzi (TOL)
 
AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
 
Lefke – Gönyeli,                    1 – 1
Küçük Kaymaklı – Binatlı,    3 – 0
Yeşilova – Hamitköy,            1 – 1
Dumlupınar – Göçmenköy,    1 – 1
Mesarya – Doğan Türk B,      0 – 1
Yenicami – Girne H. Evi:      5 – 0
Türk Ocağı – Mağusa T. G    3 – 2
BafÜlkü Yurdu – Cihangir    2 – 2
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Gönyeli SK 8 5 2 1 11 6 5 17
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 8 4 4 0 22 13 9 16
3. Cihangir GSK 8 4 3 1 16 10 6 15
4. Lefke TSK 8 4 3 1 13 10 3 15
5. Doğan Türk Birliği 8 4 2 2 17 11 6 14
6. Küçük Kaymaklı TSK 8 4 2 2 10 5 5 14
7. Yonpaş Dumlupınar TSK 8 4 2 2 14 11 3 14
8. Mağusa Türk Gücü 8 4 1 3 20 11 9 13
9. Mesarya SK 8 4 1 3 8 5 3 13
10. Göçmenköy İYSK 8 3 2 3 11 13 -2 11
11. Türk Ocağı Limasol 8 2 3 3 9 10 -1 9
12. Yenicami AK 8 1 4 3 10 11 -1 7
13. Hamitköy ŞHSK 8 1 2 5 8 13 -5 5
14. Binatlı YSK 8 1 1 6 6 18 -12 4
15. Girne Halk Evi 8 1 1 6 7 20 -13 4
16. Baf Ülkü Yurdu 8 0 3 5 6 21 -15 3
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