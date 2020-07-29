Süper Lig yolunda düdük Sezener’in

Play-Off 2.hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ileEsentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadında saat 20:00’de oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak. Bu kritik maçı deneyimli hakem Mehmet Sezener yönetecek.Yalova – Gençler Birliği, maçı daha önce iptal edilmişti.
Play-Off 3.hafta maçının programı ve maçı yönetecek hakem şöyle:
Esentepe – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı,Mehmet Sezener
Play off puan durumu şöyle:
- Girne Halk Evi, 34 puan
- Esentepe, 31 puan
- Gençler Birliği, 28 puan
- Yalova, 24 puan