banner411
banner69
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
7 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
40 0
 
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
23 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
286 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
121 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
152 0
banner460

Süper Lig yolunda düdük Sezener’in

banner27

K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belirleyecek Esentepe – Girne Halk Evi maçını Mehmet Sezener yönetecek

Süper Lig yolunda düdük Sezener’in
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 3.hafta maçları oynanacak.
Play-Off 2.hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ileEsentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadında saat 20:00’de oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak. Bu kritik maçı deneyimli hakem Mehmet Sezener yönetecek.Yalova – Gençler Birliği, maçı daha önce iptal edilmişti.
Play-Off 3.hafta maçının programı ve maçı yönetecek hakem şöyle:
Esentepe – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı,Mehmet Sezener
Play off puan durumu şöyle:
  1. Girne Halk Evi, 34 puan
  2. Esentepe, 31 puan
  3. Gençler Birliği, 28 puan
  4. Yalova, 24 puan
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.