Süper Lig yolunda düdük Sezener’in

K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belirleyecek Esentepe – Girne Halk Evi maçını Mehmet Sezener yönetecek

Girne Halk Evi, 34 puan Esentepe, 31 puan Gençler Birliği, 28 puan Yalova, 24 puan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 3.hafta maçları oynanacak.Play-Off 2.hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ileEsentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadında saat 20:00’de oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak. Bu kritik maçı deneyimli hakem Mehmet Sezener yönetecek.Yalova – Gençler Birliği, maçı daha önce iptal edilmişti.Play-Off 3.hafta maçının programı ve maçı yönetecek hakem şöyle:Esentepe – Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı,Mehmet SezenerPlay off puan durumu şöyle: