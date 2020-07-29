Kader maçları, Özpaşa ve Öztaşlı’nın

Bostancı Bağcıl, 21 puan Çanakkale, 20 puan Karşıyaka, 19 puan Lapta, 19 puan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Out2.hafta maçları oynandı.Play-Outta oynanan 2.hafta maçları sonundaBostancı Bağcıl ligde kalmayı garantilerken, son maç öncesinde Karşıyaka, Lapta ve Çanakkale’nin ligden düşme tehlikeleri devam ediyor.Play-Outta oynanacak ve BTM Birinci Lige düşecek üçüncü takımı belirleyecek olan 3.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:Bostancı Bağcıl –Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre ÖztaşlıKarşıyaka – Lapta, Şht Hüseyin Ruso Stadı,Osman ÖzpaşaPlay out sıralaması ve takımların puanları şöyle: