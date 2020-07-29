Kader maçları, Özpaşa ve Öztaşlı’nın

2.hafta maçları oynandı.
Play-Outta oynanan 2.hafta maçları sonundaBostancı Bağcıl ligde kalmayı garantilerken, son maç öncesinde Karşıyaka, Lapta ve Çanakkale’nin ligden düşme tehlikeleri devam ediyor.
Play-Outta oynanacak ve BTM Birinci Lige düşecek üçüncü takımı belirleyecek olan 3.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bostancı Bağcıl –Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı
Karşıyaka – Lapta, Şht Hüseyin Ruso Stadı,Osman Özpaşa
Play out sıralaması ve takımların puanları şöyle:
- Bostancı Bağcıl, 21 puan
- Çanakkale, 20 puan
- Karşıyaka, 19 puan
- Lapta, 19 puan