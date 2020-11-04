Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
16.00 Hes Kablo Kayserispor-AtakaşHatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 MedipolBaşakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
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