Futbolseverler Devler Ligi'nde gole doydu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ilk günü golü maçlara sahne oldu.Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid ve ShaktarDonetsk-B. Mönchengladbach maçlarıyla başlayan gün, gollü mücadelelere sahne oldu.
Lokomotiv Moskova (Rusya) -Atletico Madrid (İspanya): 1-1
ShakhtarDonetsk (Ukrayna) -BorussiaMönchengladbach (Almanya): 0-6
TÜM MAÇLARIN SONUÇLARI
Salzburg 2-6 Bayern Münih
Son şampiyon Bayern Münih, bu sezon da durdurulamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi RB Salzburg'a 6 gol atan Alman ekibi, ilk 3 maçı puan kaybı yaşamadan kapattı.
Real Madrid 3-2 Inter
Gecenin en önemli randevusu nefes kesti. Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçta Inter'in 2 golüyle şok yaşasa da, genç yıldız Rodrygo 80. dakikada galibiyeti getirdi.
Manchester City 3-0 Olympiakos
Manchester City de kararlı gidişini sürdürdü. Yunanistan ekibi Olympiakos karşısında iyi bir oyun ortaya koyan City, 3. maçını da 3 golle kazanmasını bildi.
Porto 3-0 Marsilya
Porto da Manchester City ile Olympiakos'un bulunduğu gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı ve rakibi Marsilya'yı 3-0 ile geçti.
Atalanta 0-5 Liverpool
Son 2 sezonun flaş takımı Atalanta karşısında DiogoJota'nın iyi oyunuyla gülen Liverpool da sakatlıkların ardından alınan iyi sonuçlara bir yenisini ekledi.
Midtjylland 1-2 Ajax
İlk 2 maçından galibiyet çıkaramayan Ajax, Danimarka'da kazandı ve umudunu sürdürdü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.