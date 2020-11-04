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Futbolseverler Devler Ligi'nde gole doydu

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UEFA Şampiyonlar Ligi Salı günü seansı sona erdi. Salı günü oynanan 8 maçta toplam 35 gol atıldı

Futbolseverler Devler Ligi'nde gole doydu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ilk günü golü maçlara sahne oldu.Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid ve ShaktarDonetsk-B. Mönchengladbach maçlarıyla başlayan gün, gollü mücadelelere sahne oldu.
Lokomotiv Moskova (Rusya) -Atletico Madrid (İspanya): 1-1
ShakhtarDonetsk (Ukrayna) -BorussiaMönchengladbach (Almanya): 0-6
TÜM MAÇLARIN SONUÇLARI
Salzburg 2-6 Bayern Münih
Son şampiyon Bayern Münih, bu sezon da durdurulamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi RB Salzburg'a 6 gol atan Alman ekibi, ilk 3 maçı puan kaybı yaşamadan kapattı. 
Real Madrid 3-2 Inter 
Gecenin en önemli randevusu nefes kesti. Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçta Inter'in 2 golüyle şok yaşasa da, genç yıldız Rodrygo 80. dakikada galibiyeti getirdi. 
Manchester City 3-0 Olympiakos 
Manchester City de kararlı gidişini sürdürdü. Yunanistan ekibi Olympiakos karşısında iyi bir oyun ortaya koyan City, 3. maçını da 3 golle kazanmasını bildi. 
Porto 3-0 Marsilya 
Porto da Manchester City ile Olympiakos'un bulunduğu gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı ve rakibi Marsilya'yı 3-0 ile geçti. 
Atalanta 0-5 Liverpool
Son 2 sezonun flaş takımı Atalanta karşısında DiogoJota'nın iyi oyunuyla gülen Liverpool da sakatlıkların ardından alınan iyi sonuçlara bir yenisini ekledi. 
Midtjylland 1-2 Ajax  
İlk 2 maçından galibiyet çıkaramayan Ajax, Danimarka'da kazandı ve umudunu sürdürdü.  
 
 
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