Süper Lig'de 30 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'de "üç büyükler"in şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesiyor. Aynı puanla zirvede yer alan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe averajla sıralandı. Ligde buna benzer bir yarış yaklaşık 30 sezon önce yaşanmıştı

Süper Lig'in zirvesinde son yılların en heyecanlı yarışı yaşanıyor. Öyle ki; sezonların ikinci yarıları itibarıyla "üç büyükler" 1992-1993 sezonunun 20'nci haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı.

Fenerbahçe'nin kaybetmesi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazanmasıyla "üç büyükler"in puan durumu eşitlendi.

24'üncü hafta sonunda üç takım da 48 puanla zirvede sıralandı. Genel averaja bakılan bu haftada Galatasaray lider, Beşiktaş 2'nci, Fenerbahçe 3'üncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler", sezonun geri kalan kısmında zaman zaman geri düşse de zirve yarışından kopmadı.

Sezona kötü başlayan Beşiktaş ilk 5 hafta sonunda lider Aytemiz Alanyaspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, milli takım arasından sonra yaptığı çıkışla 16'ncı haftada 31 puanla zirveye çıktı.

8 ila 13'üncü haftada düşüş yaşayan Fenerbahçe'nin toparlanması uzun sürmedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına kadar süren 9 haftayı 8 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı, yeniden lider oldu.

Sarı-lacivertliler zirveyi derbide yitirdi ama puan olarak ezeli rakiplerinin gerisinde kalmadı.

Galatasaray ise özellikle Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgi ile geriye düştü. Galatasaray, kısa bir süre hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde 4'üncü sırada kaldı. Ancak sarı-kırmızılılar Muslera'nın dönüşü, Onyekuru ve Mustafa Muhammed'in katkıları ile son 5 haftada 5 galibiyet aldı ve liderliğe yükseldi.



