Galatasaray'a bir iyi bir kötü haber

Galatasaray’da yeni transfer Gedson Fernandes’in karantina süreci bitti. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ise en az üç hafta forma giyemeyecek

Galatasaray’da yeni transfer Gedson Fernandes’in karantina süreci bitti. Tüm testleri negatif çıkan Portekizli oyuncu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Fernandes'in Aytemiz Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

22 yaşındaki orta saha 83 numaralı formayı giyecek.

MARCELO SARACCHİ'DEN KÖTÜ HABER

Marcelo Saracchi'den ise sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bekin tetkikleri yapıldı

Alınan sonuçlarda sol üst arka adale grubu "biceps" kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı. 22 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

