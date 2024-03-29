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Süper Lig başkanlarından "TFF'de değişim" çağrısı

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Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin artık görevini yapamadığını ve TFF'de değişim zamanının geldiğini ifade ettiler

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Süper Lig başkanlarından "TFF'de değişim" çağrısı
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YılportSamsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, ''Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Yabancı hakem ve TFF sözleri
''Birçok konu var ama en çok konuşulan konu; TFF'nin artık görevini yapamadığı yönünde. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu? O konuşulur. Bizi dinleyen bir TFF istiyoruz. Yabancı hakem konuşuldu. Hazır değiliz ama bayağı bir kulüp istiyor yabancı hakemi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor ama ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir buna biz karar veremiyoruz. Ancak biz istiyoruz, evet. VAR konuşmalarını da görünce. Bir çözüm üretilmek zorunda. Bu çözümün yeri de burası. TFF de değil, MHK de değil. Bizim emeğimiz, bizim paramız, bizim zamanımız, bizim gücümüz. Biz bu kadar şey veriyorsak TFF'nin de 'bu işi nasıl çözeriz' diye düşünmesi lazım. Aksi takdirde değişim kaçınılmaz.''
Yüksel Yıldırım, "Yeni sezon başlamadan, yayıncı ile yaptığımız sözleşmedeki para elimize geçmeden erimeye başladı. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Çünkü yarısı dolar, yarısı TL. Bunlar masaya yatırılacak." dedi.
 
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