Bundesliga'nın en çok değerlenen ismi Pavlovic

Avrupa liglerine verilen milli arada Bundesliga'da yer alan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Eren Dinkçi'nin değerinde büyük bir artış yaşandı

Transfermrkt, Bundesliga'da forma giyen 157 futbolcunun piyasa değerini güncelledi. Açıklanan raporda en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten AleksandarPavlovic olduğu aktarıldı.

Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi.

Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'danMaximilianBeier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'denFlorianWirtz ve AlejandroGrimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.

Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Eren Dinkçi değerini 4 milyon artırdı. Heidenheim forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 10 milyon euro olarak belirlendi.

Ara transferde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan SachaBoey'in 22 milyon euroluk piyasa değeri sabit kalırken, milli futbolcu Salih Özcan da 13 milyon euroluk piyasa değerini korudu.

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae ve Freiburg'dan Attila Szalai'nin piyasa değerlerinde ise düşüş yaşandı. Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 55 milyon euro, Attila Szalai'nin ise 6 milyon euro olarak açıklandı.

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın güncel değerinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı. Piyasa değeri düşen bir diğer isim WoutWeghorst'un ise değerinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.

