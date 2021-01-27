Süper Kupa Trabzonspor'un

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarının 47. dakikasında Trabzonspor Djaniny ile 1-0 öne geçti. 58. dakikada Medipol Başakşehir kazandığı penaltı atışını Demba Ba ile gole çevirdi ve maçta eşitliği sağladı. Başakşehir'de Epureanu, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 85. dakikada Trabzonspor'da Djaniny Ekuban'a şık pas attı Ekuban bu pası iyi değerlendirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi maçta başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu.