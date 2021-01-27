Halilibrahim: Hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız

Süleyman Halilibrahim, evde kalmamız gereken şu günlerde, sağlığımızı korumak adınakendimize çok iyi bakmamızın şart olduğunu, bunun için bağışıklığımızı güçlü tutup, hareketsiz kalmaktan kaçınmamız gerektiğini söyledi

Vücut geliştirme sporcusu ve kişisel gelişim antrenörüSüleyman Halil İbrahim, evde kalmamız gereken şu günlerde yapmamız ve yapmamız gereken şeyleri açıkladı.

Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:

“Tüm dünyayı ve ülkemizi etki altına alan Covid-19’un yayılmasını engellemek ve sağlığımızı korumak adına, toplu yerlerden kaçınıp evde kalmamız gereken şu günlerde, kendimize çok iyi bakmamız şarttır.

Bu süreçtehijyen/korunma kurallarınınyanı sıra, uzmanların da dediği gibi bağışıklığımızı güçlü tutacak besinler tüketmeli ve tüm gün ev ortamında hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız.Bunu sağlamak adına, kaliteli bir uyku ile direncimizi yüksek tutup; gün içerisinde kendimize 20-25dk ayırarak, temel hareketlerden oluşan egzersiz serileri uygulayabiliriz.Tüm gün pasif kalmaktan kesinlikle kaçınmalıyız.

Kendimiz ve en önemlisi sağlığımız için yapacağımız aktiviteler, büyük önem taşımaktadır.PekiEv Egzersizleri(HomeWorkout) yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

▪Öncelikle egzersizlere başlamadan önce iyice ısınılması gerekir. (Yaklaşık 5dk yeterli olacak.)

▪Gerçekçi hedefler koyarak,motivasyon sağlanmalı.

▪Sakatlığın önlenmesi ve verimliliğin artması adına egzersizlerin uygulanışı, postür ve mekaniği iyice öğrenilmeli.

▪Gelişigüzel kaynak seçmek yerine, ihtisas almış, tecrübeli eğitmenler seçilmeli.

▪Uygulanacak antrenman planı kişiye özgü ayarlanmalı.

▪Düzenli/Verimli uyku ve uzmanlarca tavsiye edilen sağlıklı beslenme modelleri ile desteklenmelidir

İçinde bulunduğumuz durumun şakası yoktur ve herkes kendine çok iyi bakmalıdır.

En kısa sürede tekrardan sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle

