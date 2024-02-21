Süper Kupa'nın tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi ve stadyumu merak edilen Süper Kupa finali için resmi açıklamayı yayınladı.
Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.
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