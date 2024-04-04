Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.
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