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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek

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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.
 
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