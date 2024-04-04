Eyüpspor Süper Lig için gün sayıyor

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlanmadan Bitexen Giresunspor'un ligden düşmesi kesinleşti

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

28. hafta heyecanının bu akşamki Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçıyla tamamlanacağı ligde 29. hafta müsabakaları 6-7-8 Nisan'da oynanacak.

EYÜPSPOR SÜPER LİG İÇİN GÜN SAYIYOR

Ligde dün konuk olduğu Adanaspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını erteleyen Eyüpspor, son 6 haftaya üçüncü ve dördüncü durumdaki Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor'un 16 puan önünde girdi. Eyüpspor, 7 Nisan Pazar günü konuk edeceği Altay'ı yendiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak.

Haftayı Kocaelispor mağlubiyetiyle kapatan ikinci sıradaki Göztepe ise son 6 haftaya 8 puanlık avantajla girdi. Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor, Bodrum FK, Sakaryaspor ve Teksüt Bandırmaspor, play-off barajında yer alıyor.

İLK DÜŞEN GİRESUNSPOR

Ligin 28. haftasında bu akşam Erzurumspor FK'ye konuk olacak Bitexen Giresunspor'un dünkü maçların ardından lige veda etmesi kesinleşti. Ligde 7 puanla son sırada bulunan Bitexen Giresunspor, geçen sezon Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sene de 1. Lig'de tutunamadı.

Ligde 15 puanla 17. durumda yer alan Altay da hafta sonu oynanacak 29. hafta maçlarında alınacak sonuçlara göre ligden düşebilir. 28 puanlı Tuzlaspor, otuzar puana sahip Adanaspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 31 puanlı Manisa FK ve 32 puanlı Ankara Keçiörengücü de düşme hattında uzaklaşmak için mücadelesini sürdürüyor.

