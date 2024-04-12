Süper Cumartesi

Aksa Süper Ligde 27. Hafta maçlarının tümü yarın oynanırken, Birinci Ligde ise tüm maçlar Pazar günü oynanacak. Liglerde bu hafta Yenicami – Göçmenköy maçı saat 19.30’da başlarken diğer tüm maçlar saat 16.00’da oynanacak

Aksa Futbol Liglerinde bitiş için geri sayıma geçilirken 27. Hafta Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Ligde 27. Hafta maçlarının tümü yarın oynanacak. Birinci ligde ise tüm maçlar Pazar günü oynanacak. Liglerde bu hafta Yenicami – Göçmenköy maçı saat 19.30’da başlarken diğer tüm maçlar saat 16.00’da oynanacak.

Lider Mağusa T. Gücü bu hafta play-out hattında bulunan Mesarya takımı ile Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelecek bu önemli maçın orta hakemliğini Hüseyin Eyyüpler yapacak. Liderin takipçisi Cihangir ise ligde rahat konuma bulunan T. H. Dumlupınar takımını konuk edecek. Bu maçı ise Turgay Misk yönetecek.

Haftanın zorlu maçlarından biri ise play-out hattının hemen üzerinde bulunan P. L. Gençler Birliği ile play-out hattının dibindeki K.Kaymaklı arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın orta hakemliğini ise Evren Karademir yapacak.

Aksa Futbol Ligleri 27.Hafta maç programı ve hakemleri

Aksa Süper Lig

13 Nisan 2024, Cumartesi

19.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Göçmenköy (Ferhat Tuna)

16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Mesarya (Hüseyin Eyyüpler)

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)

16.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-K.Kaymaklı (Evren Karademir)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Türk Ocağı (İbrahim Katmer)

16.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Lefke (Fehim Dayı)

16.00 Cihangir Stadı Cihangir-T.H.Dumlupınar (Turgya Misk)

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-Karşıyaka (Ali Özer)

Aksa 1.Lig

14 Nisan 2024, Pazar

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mormenekşe-Gönyeli (Mustafa Öztugay)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Esentepe (Hakan Ünal)

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Ozanköy (Hüseyin Özkan)

16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Lapta (Osman Özpaşa)

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Baf Ü.Yurdu (Abdullah Genç)

16.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Ü.Maraş (Kerem Eran)

16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Geçitkale (İsmail Ercan)

16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-M.Değirmenlik (Mehmet Sezener)

