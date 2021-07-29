Süleyman bonservisli satılacak

Süleyman Bayır’ın davranışlarından rahatsızlık duyan Maraş başkanı Hasan Oy ve yönetim kurulu, golcü futbolcuyu bonservisli olarak satış listesine koydu

Mağusa’nın 1.Lig temsilcisi Maraş’ın etkili forveti Süleyman Bayır, yönetim kurulu tarafından satış listesine konuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde sürdüren Maraş’ta takıma takviyeler yapılırken, sezon başında beri antrenmanlar katılan golcü isim Süleyman Bayır yönetim tarafından satış listesine konuldu.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy yönetimi, almış oldukları karar doğrultusunda golcü futbolcu Süleyman Bayır’ı bonservisli olarak satış listesine koyduklarını açıkladı. Süleyman Bayır’ın son günlerdeki davranışlarından rahatsızlık duyan Maraş başkanı Hasan Oy ve yönetim, golcü futbolcuyu bonservisli olarak satış listesine koyduklarını açıkladı. İsteyen kulüplerle görüşmeye hazır olduklarını, sonuç alınması durumunda transferi bitireceklerini belirten yönetim kurulu, son oynatılan sezonda başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen Süleyman Bayır’ı gözden çıkardı.

Düzkaya’nın, Süper Lige yükseldiği sezonda kiralık olarak bu takımda forma giyerek başarılı perfomansı ile dikkat çeken isim Süleyman, attığı gollerle takıma katkı sağlayan isimlerin başında geliyordu.



