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Minikler, Mete anısına oynayacaklar

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Minikler, Mete anısına oynayacaklar
Türkiye’de elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbol elçimiz Mete Adanır anısına Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi anı maçı organize etti.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve TürkOcağı alt yapısı arasında U10 (2011) kategorisinde anı maçı oynanacak. Düzenlenecek olan anı maçı 31 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de Metehan tesislerinde oynanacak.
 
 
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