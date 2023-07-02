Stoke City, Emin Bayram'ı istiyor

Stoke City, Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibinin, genç savunmacı için Galatasaray'a 6.5 milliyonluk satın alma opsiyonlu bir teklif illettiği öğrenildi.
Emin Bayram, geçen sezon Galatasaray ile 11 resmi maça çıktı.
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