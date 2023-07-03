Katliam gibi kaza: 4 ölü 2 yaralı

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy birinci kavşağı yakınlarında yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 03:40 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy birinci kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan dört kişi kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır olmak üzere yaralanan iki şahıs ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte
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