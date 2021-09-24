Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu

A Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu. Alman teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına Ay-Yıldızlı ekibe hizmet edecek



Koçak, 2002-2003 sezonundaki futbolculuk döneminde

Teknik adamlık kariyerine VfRMannheim’de başlayan ve buradaki 2 yıllık macerasında 1.97’lik puan ortalaması yakalayan Kenan Koçak, 2013’te Stefan Kuntz ile hoca-futbolcu olarak buluştuğu WaldhofMannheim’ın bu kez başına geçti. 2016-2018 yılları arasında Sandhausen’i çalıştıran Kenan Koçak son olarak Hannover’de görev yapmıştı. Hannover’da da başarı yakalayan 40 yaşındaki teknik adam Almanya’da toplamda 150 maça çıktı.

Son yıllarda Thomas Tuchel, PepGuardiola, JürgenKlopp, Nagelsmann ve HansiFlick ile sık sık görüşen ve sadece Futbol değil, altyapıda eğitim konusunu da fikirler alan Kenan Koçak , Hamit Altıntop ve Kuntz tarafından ikna edildi. Daha önce Alanyaspor’un istediği ve kulüpte görüştüğü Kenan Koçak, Almanya ’dan da teklifler almış ama uygun proje bulamadığı için kabul etmemişti. Konu Milli Takım olunca ve eski hocası Kuntz başa gelince Hamit Altıntop’un ısrarlı yaklaşımı ile ikna edilen Koçak bugün imzayı attı.Koçak, 2002-2003 sezonundaki futbolculuk döneminde Stefan Kuntz ’un çalıştırdığı WaldhofMannheim’de görev yapmıştı. O dönem futbolculuk kariyerini sürdüren Kenan Koçak, Kuntz’un öğrencisiydi.Teknik adamlık kariyerine VfRMannheim’de başlayan ve buradaki 2 yıllık macerasında 1.97’lik puan ortalaması yakalayan Kenan Koçak, 2013’te Stefan Kuntz ile hoca-futbolcu olarak buluştuğu WaldhofMannheim’ın bu kez başına geçti. 2016-2018 yılları arasında Sandhausen’i çalıştıran Kenan Koçak son olarak Hannover’de görev yapmıştı. Hannover’da da başarı yakalayan 40 yaşındaki teknik adam Almanya’da toplamda 150 maça çıktı.