Kartal'ın kanadı İzmir'de kırıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Altay, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’de 7. haftanın açılış maçında Altay, Beşiktaş’ı konuk etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Mücadele, 2-1’lik Altay üstünlüğüyle noktalandı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta perdeyi Beşiktaş açtı. Savunmadan gelen hatalı pasta araya giren Güven Yalçın, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

Bu golden 10 dakika sonra bu kez Altay benzer bir senaryoyla gol buldu. Savunmada yapılan top kaybı sonrası kale sahasına hareketlenen Kappel, topu filelerle buluşturdu ve duruma denge getirdi.

Maçın 88. dakikasında ilk golün asistini yapan Karamoko Bamba, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru tayin etti: 2-1.

Bu sonuçla haftaya lider giren Beşiktaş 14 puanda kalırken, Altay puanını 15’e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.