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Son gülen iyi güler

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Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı’yı genç golcüsü Arda’nın uzatmanın son saniyesinde attığı golle mağlup etti. Küçük Kaymaklı bu mağlubiyetle playout tehlikesini iyice hissetmeye başladı

Son gülen iyi güler
11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:05

Stat: Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Yusuf Bakar

Doğan Türk Birliği: Cem, Aydın, Salih (Dk.31 Serhan)Selim (Dk.80 Güvenç)Kenan (Dk.50 Arda) Koral (Dk.80 Arseven) Rasaq, Ahmet, Weston, Ali Savaşan, Ali Akbulut

Küçük Kaymaklı:Salih, Hüseyin Adal(Dk.62 Rifat)Osıta, Mehmet Öztürk, Taner (Dk.70 Emre)Dıabone, Okafor, Barkın, Sena (Dk.57 Muhammet) Berkem (Dk.70 Mehmet)Bahadır

Goller: Dk.12 RasaqAkannıAdegbıte, Dk.51 Selim Saygı, Dk.90 Arda Eren Metin (DTB), Dk.66 RifatHacıarifoğlu, Dk.68 OnyekachıOkafor (KK)

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında 3’ncü sırada yer alan Doğan Türk Birliği 8’nci sıradaki Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Karşılaşmayı son dakikada Arda’dan gelen golle 3-2 kazanan Doğan’ın diğer gollerini Rasaq ve Selim kaydederken Kaymaklı’nın golleri de Rifat ve Okafor’dan geldi. Bu skorla Doğan puanını 53’e çıkararak maç fazlasıyla 2’nciliğe otururken Kaymaklı 34 puanda kaldı.

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