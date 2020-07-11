Son gülen iyi güler

Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı’yı genç golcüsü Arda’nın uzatmanın son saniyesinde attığı golle mağlup etti. Küçük Kaymaklı bu mağlubiyetle playout tehlikesini iyice hissetmeye başladı

Stat: Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Yusuf Bakar

Doğan Türk Birliği: Cem, Aydın, Salih (Dk.31 Serhan)Selim (Dk.80 Güvenç)Kenan (Dk.50 Arda) Koral (Dk.80 Arseven) Rasaq, Ahmet, Weston, Ali Savaşan, Ali Akbulut

Küçük Kaymaklı:Salih, Hüseyin Adal(Dk.62 Rifat)Osıta, Mehmet Öztürk, Taner (Dk.70 Emre)Dıabone, Okafor, Barkın, Sena (Dk.57 Muhammet) Berkem (Dk.70 Mehmet)Bahadır

Goller: Dk.12 RasaqAkannıAdegbıte, Dk.51 Selim Saygı, Dk.90 Arda Eren Metin (DTB), Dk.66 RifatHacıarifoğlu, Dk.68 OnyekachıOkafor (KK)

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında 3’ncü sırada yer alan Doğan Türk Birliği 8’nci sıradaki Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Karşılaşmayı son dakikada Arda’dan gelen golle 3-2 kazanan Doğan’ın diğer gollerini Rasaq ve Selim kaydederken Kaymaklı’nın golleri de Rifat ve Okafor’dan geldi. Bu skorla Doğan puanını 53’e çıkararak maç fazlasıyla 2’nciliğe otururken Kaymaklı 34 puanda kaldı.