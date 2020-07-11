Karadağ’da geceyi Kossi aydınlattı

Baf Ülkü Yurdu, ligde rahat konumda bulunan Lefke’yi, Kossi’nin yıldızlaştığı ve 2 gol attığı maçta 2-1 yenerken, deplasmanlardaki başarısını sürdürüp, Play-out dışına çıktı
Stat: 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Halil Canaloğlu, Olgun Canik
Lefke: Salih Beyoğlu, Kasım Tağman, Okan Gün(Dk.85 Oğuz)Arif Solkanat, Semih Ünaldı(Dk.82 Mehmet)Yılmaz Şipal, EsosaIrogue, Yılmaz Çetin, Armstrong Chidi, Aykut,Okorie
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, İbrahim Hatay, (Dk.84 Metin), Isaac Owusu, Hasan Sedatgil, Yankı Aktül, Cevdet Alıcı(Dk.68 Tahsin) Kossi, Hüseyin Taşçı, Atanda, Doğan, Adeola
Goller: Dk.43 Kasım Tağman (Lefke) – Dk.10 ve 70 EvanonyaKossi (BÜY)
İsmet KARAOSMAN
K-Pet Süper Lig'in 27. haftasında 2 Batı bölgesi takımı, Lefke ile Baf Ülkü Yurdu, Karadağ 16 Ağustos Stadı'nda karşılaştılar.
Play ot hattından çıkmak isteyen Baf Ülkü Yurdu,ligde rahat konumda bulunan rakibini 2-1 yenerken,deplasmanlardaki başarısını sürdürdü. Güzelyurt ekibi son üç maçında 7 puan alarak Play-out dışına çıkan Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri Kossi attı.
Lefke'nin tek sayısı ise Kasım'dan geldi. Bu skorla Lefke 38 puanda kalırken, Baf Ülkü Yurdu 35 puana yükseldi.
(Foto: Niyazi Ergülen)