Son gülen Gençler oldu

Ev sahibi Dumlupınar’ın iki kez öne geçtiği mücadelede şiddetle puana ihtiyaçı olan Gençler Birliği sahadan 4 – 2 galip ayrılarak play-out hattından çıkma dına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Dr. Fazıl Küçük StadıHüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Tahsin, Berke, Nazım, Cedric(Ola), Berk Büyükkal, Mehmet Altın, Mert Güçlücan, Berk Güçlücan.: Hamit, Sinan, Osman(Abdülaziz),Berk, İsmet(Ali), Galip, Bawa, Serhat(Ahmet), Mustafa(Arda), Mapuku, Bülent.Dk. 32 Mehmet Altın ve Dk 61 Mert(Dumlupınar), Dk. 45 ve 90 +4 Bülent, Dk. 73 Mapuku, Dk 84 Bawa(Gençler Birliği)Dk79 Sinan(Gençler Birliği)İbrahim DALOĞLUAksa Süper Ligin 24. Haftasında play-out hattından kurtulmak isteyen Gençler Birliği konuk olduğu Dumlupınar’ı maçın son bölümünde bulduğu gollerle 4 -2 mağlup etti.Dk.10 T. H. Dumlupınar atağında Pera L. Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Berk vurdu, ancak kaleci Hamit çıkardı, dönen topla buluşan Nazım müsait pozisyonda topu dışarı attı.Dk. 29 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında orta alanda topla buluşan Bawa pasını Serhat'a bıraktı. Serhat rakibinden sıyrılarak çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.Dk.32 Dumlupınar'ın Gençler Birliği ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Altın güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0Dk.45 Orta alanda topu kapan Gençler Birliği’nden Mustafa İnanç hızla ilerleyerek topu defans arkasına sarkan Mapuku’ya gönderdi. Mapuku da bekletmeden ara pasıyla topla Bülent'i buluşturdu. Bülent altı pas köşesinden sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1Dk.57 Dumlupınar atağında sağ kanatta topla buluşan Berk'in önünü boşaltarak ortasında defansın kafayla uzaklaştırmak isterken ağlara gönderdi. Ancak yan hakem ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.Dk.61 Gençler Birliği defansının topla çıkmak isterken Berk Büyükkal'ın kaptığı topu Mert'e bıraktı. Mert’te defanstan sıyrılarak şutunda top köşeden ağlara gitti. 2-1Dk. 73 Gençler Birliği'nin kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada boşta kalan Mapuku kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu.Dk.77 Dumlupınar atağında topla buluşan Mert'in ceza alanında yaptığı ortada defansın eline çarpan topa hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mehmet Altın'ın vuruşunda top yandan auta gitti.Dk.81 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Mapuku'nun ortasında defanstan seken topla buluşan Abdülaziz'in pasıyla ceza sahası önünde bulunan Bawa topla buluşarak güzel bir plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3Dk. 90+4 Gençler Birliği kontra atağında Mapuku hızla Dumlupınar ceza sahasına girerek yerden ortasında boş pozisyonda Bülent topu ağlara göndererek skoru belirledi. 2 – 4