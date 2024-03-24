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Karşıyaka’ya Doğan pençesi

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Karşıyaka ile Doğan Türk Birliği arasında Şengül Törehan Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu

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Karşıyaka’ya Doğan pençesi
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Stadyum:  Karşıyaka Şengül TörehanStadı
Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan
Karşıyaka: Cenk, Sena, Behiç, Diatta, Ahmet Hatay, Sertan, Aksel, Billy, Rahmi, Mehmet Göktaş, İlkerTek
DTB: Ozan, AhmetSönmez, Selim, ArdaEren, Tunahan, Vİlmar, Ali Savaşan, Ufuk, Koral, Quadri, Emre Soytürk
Goller: 6.Dk (P) Vilmar, 39.Dk EmreSoytürk, 48.Dk ArdaEren (DTB)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 24. Hafta maçında Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.
Şengül Törehan Stadında oynanan Karşıyaka – Doğan Türk Birliği maçını İsmail Ercan yönetti. Doğan Türk Birliği kupa yorgunu Karşıyaka karşısında baştan sona üstün olan taraftı.
Vilmar’ın penaltı golüyle 1 – 0 öne geçen Doğan Türk Birliği, Emre Soytürk’ün golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
Billy ve Diatta haricinde etkili oyuncusu olmayan Karşıyaka karşısında Doğan Türk Birliği, ikinci devrenin başında Arda ile bir gol daha bularak maçı 3 – 0 kazandı.
(Foto: Özgür Göksel)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 24 22 0 2 89 20 69 66
2. Cihangir GSK 23 21 1 1 57 17 40 64
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 24 17 2 5 68 34 34 53
4. Göçmenköy İYSK 24 13 5 6 49 31 18 44
5. Doğan Türk Birliği 24 11 5 8 46 35 11 38
6. Miracle Karşıyaka ASK 24 10 6 8 47 41 6 36
7. Çetinkaya TSK 23 10 4 9 47 36 11 34
8. Alsancak Yeşilova SK 24 10 3 11 42 38 4 33
9. Yenicami AK 24 9 4 11 42 48 -6 31
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 24 8 4 12 42 51 -9 28
11. Pera L. Gençler Birliği SK 24 8 4 12 45 58 -13 28
12. Lefke TSK 24 7 5 12 26 38 -12 26
13. Mesarya SK 24 8 2 14 29 47 -18 26
14. Küçük Kaymaklı TSK 24 7 2 15 30 53 -23 23
15. Yeniboğaziçi DSK 24 3 2 19 30 83 -53 11
16. Türk Ocağı Limasol 24 1 3 20 24 83 -59 6
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