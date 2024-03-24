Karşıyaka’ya Doğan pençesi

Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan
Karşıyaka: Cenk, Sena, Behiç, Diatta, Ahmet Hatay, Sertan, Aksel, Billy, Rahmi, Mehmet Göktaş, İlkerTek
DTB: Ozan, AhmetSönmez, Selim, ArdaEren, Tunahan, Vİlmar, Ali Savaşan, Ufuk, Koral, Quadri, Emre Soytürk
Goller: 6.Dk (P) Vilmar, 39.Dk EmreSoytürk, 48.Dk ArdaEren (DTB)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 24. Hafta maçında Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.
Şengül Törehan Stadında oynanan Karşıyaka – Doğan Türk Birliği maçını İsmail Ercan yönetti. Doğan Türk Birliği kupa yorgunu Karşıyaka karşısında baştan sona üstün olan taraftı.
Vilmar’ın penaltı golüyle 1 – 0 öne geçen Doğan Türk Birliği, Emre Soytürk’ün golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
Billy ve Diatta haricinde etkili oyuncusu olmayan Karşıyaka karşısında Doğan Türk Birliği, ikinci devrenin başında Arda ile bir gol daha bularak maçı 3 – 0 kazandı.
(Foto: Özgür Göksel)
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|24
|22
|0
|2
|89
|20
|69
|66
|2.
|Cihangir GSK
|23
|21
|1
|1
|57
|17
|40
|64
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|24
|17
|2
|5
|68
|34
|34
|53
|4.
|Göçmenköy İYSK
|24
|13
|5
|6
|49
|31
|18
|44
|5.
|Doğan Türk Birliği
|24
|11
|5
|8
|46
|35
|11
|38
|6.
|Miracle Karşıyaka ASK
|24
|10
|6
|8
|47
|41
|6
|36
|7.
|Çetinkaya TSK
|23
|10
|4
|9
|47
|36
|11
|34
|8.
|Alsancak Yeşilova SK
|24
|10
|3
|11
|42
|38
|4
|33
|9.
|Yenicami AK
|24
|9
|4
|11
|42
|48
|-6
|31
|10.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|24
|8
|4
|12
|42
|51
|-9
|28
|11.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|24
|8
|4
|12
|45
|58
|-13
|28
|12.
|Lefke TSK
|24
|7
|5
|12
|26
|38
|-12
|26
|13.
|Mesarya SK
|24
|8
|2
|14
|29
|47
|-18
|26
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|24
|7
|2
|15
|30
|53
|-23
|23
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|24
|3
|2
|19
|30
|83
|-53
|11
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|24
|1
|3
|20
|24
|83
|-59
|6