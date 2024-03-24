Karşıyaka’ya Doğan pençesi

Karşıyaka ile Doğan Türk Birliği arasında Şengül Törehan Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu

Stadyum: Karşıyaka Şengül TörehanStadıHakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Özal ÇağlayanKarşıyaka: Cenk, Sena, Behiç, Diatta, Ahmet Hatay, Sertan, Aksel, Billy, Rahmi, Mehmet Göktaş, İlkerTekDTB: Ozan, AhmetSönmez, Selim, ArdaEren, Tunahan, Vİlmar, Ali Savaşan, Ufuk, Koral, Quadri, Emre SoytürkGoller: 6.Dk (P) Vilmar, 39.Dk EmreSoytürk, 48.Dk ArdaEren (DTB)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 24. Hafta maçında Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.Şengül Törehan Stadında oynanan Karşıyaka – Doğan Türk Birliği maçını İsmail Ercan yönetti. Doğan Türk Birliği kupa yorgunu Karşıyaka karşısında baştan sona üstün olan taraftı.Vilmar’ın penaltı golüyle 1 – 0 öne geçen Doğan Türk Birliği, Emre Soytürk’ün golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.Billy ve Diatta haricinde etkili oyuncusu olmayan Karşıyaka karşısında Doğan Türk Birliği, ikinci devrenin başında Arda ile bir gol daha bularak maçı 3 – 0 kazandı.(Foto: Özgür Göksel)